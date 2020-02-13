Kahramanmaraş’ta 9 ilçede okullar tatil edildi

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Kahramanmaraş’ta kar yağışı ve don nedeniyle 9 ilçede okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Afşin, Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü, Göksun, Nurhak ve Türkoğlu ilçelerinin tamamında bugün eğitimöğretime bir gün ara verildi.

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