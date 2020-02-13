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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra yağan kar kazalara neden oldu

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kaza meydana gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 3 yıl aradan sonra etkili olan kar yağışı, sürücülere zor anlar yaşattı. Kar nedeniyle kayganlaşan yollarda kaza meydana gelirken, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş merkeze dün 3 yıl aradan sonra kar yağdı. Kent beyaza bürünürken, kazalar meydana geldi. Dün akşam Pınarbaşı Mahallesi'nde bir minibüs, kar nedeniyle kayganlaşan yolda kaymaya başladı. Sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, otomobile çarptı.
Bir başka kaza ise Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. Araçların güçlükle ilerlediği bulvarda bir otomobil duramayarak yol kenarındaki başka bir otomobile çarptı. Çarpmanın ardından her iki araç bir süre kaydıktan sonra durabildi. Her iki kaza, vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla görüntülendi.
FACİADAN DÖNÜLDÜ
Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde işçi servisi yokuş aşağı inerken kaymaya başladı. Sürücü son anda aracın kontrolünü sağladı ancak duramayıp ana caddeye doğru ilerledi. Servis şoförü korna çalarak caddeye çıkarken, o an caddede ilerleyen halk otobüsünün hemen yanından geçti. Otobüs ve midibüsün çarpışmaması, faciayı önledi.
YILMAZ: KAR TOPU OYNAYIN, ÜŞÜYÜNCE EV DÖNÜP KİTAP OKUYUN
Kar nedeniyle Kahramanmaraş merkez ve ilçelerindeki tüm okullar bugün tatil edildi. Tatil haberini sosyal medya hesabından duyuran İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, "Yoğun kar yağışı nedeniyle bütün ilçelerimizde 13 Şubat 2020 Perşembe günü eğitime ara verilmiştir. Kar topu oynayın, kardan adam yapın. Üşüyünce de eve gidip kitap okuyun" dedi.
BÜYÜKŞEHİR: 350 PERSONELLE KAR TEMİZLİYORUZ
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ise kar yağışı ile birlikte kar temizleme çalışmalarına başladıklarını belirtti. Belediyeden yapılan açıklamada yağış ihtimaline karşı iş makineleri ve personelin daha önceden 15 ayrı noktada konuşlandırıldığı kaydedilerek şöyle denildi:
"Arsan, SGK bölgesi, Doğukent, Madalyalı Kavşak, Ulucami, Necip Fazıl Kültür Merkezi, Ramada, Tapu, Sümbüllü, Ağcalı, Tekzen, Tavşantepe Akdo, Tekstil Lisesi, Mit Kavşağı, Kuzey Çevre Yolu gibi bölgelerimizde kar başladığı anda solüsyon uygulamasına başlanmış olup ekiplerimiz 11 kar bıçaklı tuz serpme aracı, 10 açık tuzlama kamyoneti, 15 kazıcı-yükleyici, 3 solüsyon aracı, 7 greyder ve 180 personelle birlikte sabaha kadar çalışmalara devam etmiştir. Sabah saatlerinde mesai başlamadan önce personel sayısı 350´ye çıkarılarak takviye iş makineleri ile başta ana arterlerimiz olmak üzere şehir merkezinde çalışmalarımıza devam etmekteyiz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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