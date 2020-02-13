Kar kazaları da beraberinde getirdi Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kaza yaptı Kar yağışı nedeniyle il genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kaza yaptı.

Kent merkezinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı beraberinde kazaları da getirdi.

Kahramanmaraş’ta cep telefonu kameraları tarafından kaydedilen kaza görüntülerinin ilki Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde görüntülendi. Görüntülerde, kar nedeniyle kayganlaşan yolda durmakta zorlanan bir işçi servisi diğer araçlara çarpmamak için çaba sarf etti. İşçi servisi herhangi bir kazaya karışmadan yolun karşısına geçmeyi başardı.

Bir diğer kaza görüntüsü ise Dulkadiroğlu ilçesi Bayazıtlı Mahallesi'nde ve Onikişubat ilçesi İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. Görüntülerde yokuş aşağı inmeye çalışan otomobillerin karla kaplı yolda duramayarak diğer araçlara çarpması görüntülendi. Gün içinde meydana gelen kazalarda yaklaşık 15 kişinin yaralandığı ve yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



113 köy yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş’ta dünden beri devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı. AndırınGeben ve Göksun arası karayolu trafiğe kapatıldı. KahramanmaraşKayseri karayolunda ise çekiciler trafiğe çıkartılmıyor. Ekipler, kapalı yolları açmak için mücadele ediyorlar. Karın çok yoğun yağması nedeniyle kapalı köy yolunun artacağı ifade edildi. 3 yıldan beri kent merkezine yağmayan kar, adeta şehri beyaz bürüdü. Kartpostallık manzaralar oluştu. Kar kalınlığı kent merkezinde 20 santim, ilçelerde 1 metreyi bulurken, yüksek kesim ve çığ bölgelerinde 2 metreye ulaştı.

İstanbul ve Ankara'dan gelen uçakların da Kahramanmaraş Havalimanı'na inemediği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.