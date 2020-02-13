Kahramanmaraş’ta kar sevinci Traktörün arkasına bağladığı şişme botla çocukları çeken de, kar banyosu yapan da oldu

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Kahramanmaraş’ta gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 9 ilçede eğitim öğretime ara verilirken, yoğun kar en çok çocukları olduğu kadar büyükleri de sevindirdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde yer yer 30 santimetreyi bulunan karı gören 48 yaşındaki Hacı Hasan Ceran, kar banyosu yaptı.

Çağlayancerit ilçesi Helete Mahallesinde Mehmet Karavelli, traktörün arkasına bağladığı şişme botla çocukları çekerek doyasıya eğlenme fırsatı buldular.

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