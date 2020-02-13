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Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

İHA

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Afşin ve Elbistan'da eğitime bir gün ara verildi.

Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli

Kahramanmaraş'ın kuzey ilçelerinde devam eden kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Afşin ve Elbistan'da eğitime bir gün ara verildi.
Afşin ve Elbistan kaymakamlıklarından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava ve buzlanma nedeniyle 14 Şubat cuma günü Afşin ve Elbistan ilçeleri genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, halk eğitim, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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