Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli

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KAHRAMANMARAŞ'ta kar nedeniyle 3'ü tamamen, 2'si kısmen olmak üzere 5 ilçede eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Kahramanmaraş'ta karın etkili olduğu ilçelerde peş peşe tatil haberleri geldi. Elbistan, Afşin ve Ekinözü ilçelerinde kaymakamlıklarca okullar yarın 1 gün süreyle tatil edildi. Merkez Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde ise kırsallardaki eğitime 1 gün ara verildi.



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