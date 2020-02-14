Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede

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KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarma ekiplerince terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda, 4 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kahramanmaraş Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütleri DEAŞ ve El-Nusra Cephesi üyelerine yönelik salı günü kent merkezi ve ilçelerde çok ayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda isimleri açıklanmayan 4 kişi, gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüpheliler, sorgularının ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.



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