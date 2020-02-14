Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta nikah kıydı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta nikah kıydı

DHA

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Ulaştırma Uzman Çavuş Taşkın Boyalı, izin alarak geldiği Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yasemin Mustafa ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.

SURİYE'nin Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görev yapan Ulaştırma Uzman Çavuş Taşkın Boyalı, izin alarak geldiği Kahramanmaraş'ta 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Yasemin Mustafa ile nikah masasına oturdu. Çiftin nikahını Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek kıydı.
Onikişubat Belediyesi, her 14 Şubat Sevgililer Günü'nde gelenek halin getirdiği toplu nikah töreninde bu yıl 17 çifti evlendirdi. Atatürk Parkı'ndaki nikah salonunda gerçekleşen törene çiftlerin yanı sıra aileleri ve yakınları katıldı.
Nikahları kıymadan önce bir konuşma yapan Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkiye'de boşanma oranlarının arttığına dikkat çekti. Mahçiçek, "Ülkemizdeki boşanma oranlarının yükselmesini engellememiz lazım. Öyleyse, evlenecek olan gençlerimizi evlendikleri zaman bu işin önemini, kutsiyetini kavramaları lazım. Yani bu iş sadece nikah merasimiyle değil. O aile ortamının özelliğini, kutsiyetini, iki ailenin bir araya gelerek o güzelliği yalamasını karşılıklı olarak benimsememiz ve onu yaşamamız lazım. İnşallah hem bugün kıyacağımız nikahların hem de bundan böyle evlenecek bütün gençlerimizin aileleriyle beraber güzel günler içerisinde, mutluluklar içerisinde çocuklarıyla beraber güzel bir hayat sürmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ederim" diye konuştu.
Mahçiçek, daha sonra 17 çiftin nikahlarını kıydı. 'Hayat müşterektir' diyen Hanefi Mahçiçek, gelin ve damattan evlilik cüzdanını birlikte tutmalarını istedi. Mahçiçek ayrıca geç çiftlere hediye ile evlilikle ilgili kitaplar verdi.
BOYALI: 14 ŞUBAT TESADÜF OLDU
Hanefi Mahçiçek'in nikahını kıydığı genç çiftlerden biri ise Uzman Çavuş Taşkın Boyalı ile Yasemin Mustafa çifti oldu. Nikaha üniforması ile katılan ve 14 Ekim'den bu yana Suriye'de Barış Pınarı harekatı bölgesinde görev yaptığını belirten Boyalı, "Düğünüm için izin aldım. 14 Şubat ise tesadüf oldu. Geldim, 'Nikah cuma günü' dediler, ben de 'Tamam' dedim. Baktık 14 Şubat'a geliyor, sürpriz gibi bir şey oldu. Biz normalde sakin bir şey bekliyorduk" dedi.
1 GÜNDE 2 HEDİYE
Yasemin Mustafa da 14 Şubat'ın tamamen tesadüf olduğunu ancak buna çok sevindiğini belirterek, "Tesadüf ama iyi oldu. Daha iyi oldu hem 14 Şubat hediyemi alacağım, hem evlilik yıl dönümümüz olacak. İkisi bir arada, mecbur yapacak. Tek hediye olmaz, iki hediye. Hem 14 Şubat hediyesi, hem de evlilik yıl dönümümüzün hediyesi olacak" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi ...
Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 8 uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Kahramanmaraş’ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan etti "Biz bu dünyada yaşıyorsak bu hayvanlar da yaşasın” diyen Ökkeş Canik, köpekleri zehirleyenin cezalandırılmasını istedi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta köpekleri zehirlenen vatandaş isyan ...
Çocuk bisikleti ve bebek arabaları çalan hırsız yakalandı
YEREL HABERLER Çocuk bisikleti ve bebek arabaları çalan hırsız ...
Kahramanmaraş’ta kar tatili uygulaması devam eden okullar açıklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kar tatili uygulaması devam eden ...
Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ın 5 ilçesinde eğitime kar engeli
Çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla kaydırdı
YEREL HABERLER Çocukları traktörün arkasına bağladığı lastik botla ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonunda 8 tutuklama
Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta eğitime kar engeli
Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Kahramanmaraş’ta kar sevinci Traktörün arkasına bağladığı şişme botla çocukları çeken de, kar banyosu yapan da oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kar sevinci Traktörün arkasına ...
Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile kamyonet çarpıştı: 5 yaralı
Kahramanmaraşlılar kar yağışını dondurmayla kutladı Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Alpedo-Kervan Lezzet Grubu, vatandaşlara dondurma ve salep ikram etti
YEREL HABERLER Kahramanmaraşlılar kar yağışını dondurmayla ...
Kar kazaları da beraberinde getirdi Kahramanmaraş’ta kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda bazı araçlar kaza yaptı Kar yağışı nedeniyle il genelinde 113 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Kar kazaları da beraberinde getirdi Kahramanmaraş’ta ...
Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra yağan kar kazalara neden oldu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra yağan kar kazalara neden ...
Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi: 9 yaralı
Kahramanmaraş’ta 9 ilçede okullar tatil edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 9 ilçede okullar tatil edildi
Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a 3 yıl sonra kar yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş Büyükşehir ...
Erdoğan: AB'yi terör karşısında ilkeli ve onurlu bir duruş sergilemeye davet ediyorum
YEREL HABERLER Erdoğan: AB'yi terör karşısında ilkeli ve onurlu bir ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi terör karşısında ilkeli bir tutum sergilemeye davet ediyorum" "Ne yaparsanız yapın Türkiye 2023 hedeflerine ulaşacaktır" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ın kurtuluşunun 100. yılı töreninde konuştu
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'yi terör karşısında ilkeli ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş’ta sevgi seli
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Kahramanmaraş’ta sevgi seli
İrina Vlah’tan Türkiye’ye övgü dolu sözler
YEREL HABERLER İrina Vlah’tan Türkiye’ye övgü dolu sözler
Liseli Hilal kansere yenik düştü
YEREL HABERLER Liseli Hilal kansere yenik düştü

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X