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Kahramanmaraş’ta oryantiring şampiyonası Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlene ...

İHA

Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring 3. Kademe yarışları başladı.
Kahramanmaraş’ta 3 gün boyunca sürecek olan yarışlara 35 şehirden bin 100 sporcu katıldı. Dulkadiroğlu ilçesinde gece yarışları olarak başlayan şampiyona, Cumartesi günü uzun mesafe ve Pazar günü de orta mesafe yarışlarının ardından son bulacak.
Gece başlanan yarışlarda sporcular Dulkadiroğlu ilçesinin tarihi mekanlarını bularak yarışları tamamladı. İlçenin ve Kahramanmaraş’ın tanıtımı için yarışların önemli olduğunu söyleyen Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, “Kahramanmaraş’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında Türkiye Oryantiring Şampiyonası kentimizde yapılmakta. 3 gün boyunca farklı müsabakalar ve yarışlarla şampiyona devam edecektir. 35 şehirden binin üzerinde sporcu şampiyonaya katıldı. Yarışmalar kapsamında farklı şehirlerden gelen vatandaşlarımızın oteller, esnaflar ve kentimizin ekonomisine katkı sunacaktır. Kahramanmaraş’ımızın tarihi yüzü olan Dulkadiroğlu ilçemizdeki restorasyonları yapılan tarihi eserlerin de tanıtımına katkı sunacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.
Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise, “Türkiye şampiyonasının ayaklarından biri olan kademe yarışlarından 3’üncüsünü gerçekleştiriyoruz. Gece yarışlarımız olan ve Dulkadiroğlu ilçemizde startımızı verdik. Bu yarışmada tarihi eserler ve tarihi sokaklarda yarışmacılarımız koşacak. Yaklaşık 35 ilden 85 kulüp ve bin 100 civarında sporcu bu yarışlarda ter dökecek.
Yarışmaya katılan sporcular ise eğlenceli ve güzel bir yarış içinde olduklarını, mutlu ve memnun olduklarını ifade ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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