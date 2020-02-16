Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor 70 yaşındaki Yakup Karpuz, el emeğine göz nurunu da katarak ekmek tahtası, soğan tahtası, tahta kaşıklar, tahta beşikler imal ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor 70 yaşındaki Yakup Karpuz, el emeğine göz nurunu da ...

İHA

Kahramanmaraş'ta 70 yaşındaki Yakup Karpuz, dedesinden öğrendiği marangozluk mesleğini sürdürüyor.

Dedesinden miras kalan mesleği sürdürüyor 70 yaşındaki Yakup Karpuz, el emeğine göz nurunu da katarak ekmek tahtası, soğan tahtası, tahta kaşıklar, tahta beşikler imal ediyor

Kahramanmaraş’ta 70 yaşındaki Yakup Karpuz, dedesinden öğrendiği marangozluk mesleğini sürdürüyor.
Demirciler Çarşısı'nda marangozluk yapan Yakup Karpuz, teknoloji ve fabrikasyon imalatlara inat mesleğini sürdürüyor. Her geçen gün teknolojiye yenik düşen mesleğine ilerleyen yaşına rağmen devam eden Karpuz, dükkanında bulunan makinesi ile el emeğine göz nurunu da katarak ekmek tahtası, bazlama tahtası, soğan tahtası, tahta kaşıklar, tahta beşikler üretiyor.
Yarım asrı geçen süredir marangozluk yapan Yakup Karpuz, “İlkokula giderken dahi teneffüs saatlerinde dedemin, babamın ve amcalarımın yanına gelerek bu işi yapmaya çalışırdım. Her fırsatı değerlendirmeye çalışıyordum. Okul çıkışlarında kendimi hep dükkanda bulurdum. Çocukluktan bu yana yapmadığım ürün kalmadı. Elim şuan her şeye yatkın hale geldi ve verilen ekmek tahtası siparişlerini iki saatte bitirdiğim oluyor. Eğer tahtası biçilmiş ise 1 saatte bitirdiğim de oluyor. Marangozluk mesleğinde en önemli şey işini sevmek. Severek yaptığı zaman bir insan işinde huzur buluyor ve o iş bir anlam kazanıyor” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gönüllü öğretmenlere çığ eğitimi Kahramanmaraş’ta 50 kişilik gönüllü arama kurtarma ekibine doğal afet ve olaylarla ilgili eğitimler veriliyor
YEREL HABERLER Gönüllü öğretmenlere çığ eğitimi Kahramanmaraş’ta 50 ...
Kurtuluş coşkusunu müzikal gösteriyle kutladılar Milli Mücadele kahramanlarının giydiği kıyafetleri giyen vatandaşlar birbirinden farklı yöresel müzikler söyledi
YEREL HABERLER Kurtuluş coşkusunu müzikal gösteriyle ...
Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları başladı
YEREL HABERLER Türkiye Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları başladı
Kahramanmaraş’ta oryantiring şampiyonası Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından düzenlene yarışlara 35 şehirden bin 100 sporcu katılıyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta oryantiring şampiyonası Türkiye ...
Ahır yangını: 245 keçi ve yavrusu telef oldu Kahramanmaraş’taki ahır yangını bir ailenin geçim kaynağını yok etti
YEREL HABERLER Ahır yangını: 245 keçi ve yavrusu telef ...
Bisiklet ve bebek arabaları çalan hırsız tutuklandı Çalıntı bisikletlerin konulduğu depoda 23 adet çocuk bisikleti ve 3 adet bebek arabası bulundu
YEREL HABERLER Bisiklet ve bebek arabaları çalan hırsız ...
Sevgililer Gününde 17 çifte toplu nikah Kahramanmaraş’ta, 14 Şubat Sevgililer Gününde 17 çiftin toplu nikahını kıyıldı
YEREL HABERLER Sevgililer Gününde 17 çifte toplu ...
Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta nikah kıydı
YEREL HABERLER Barış Pınarı Harekatı'ndan izin alıp, 14 Şubat'ta ...
Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi adliyede
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, 4 DEAŞ ve El-Nusra şüphelisi ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X