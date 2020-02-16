Kahramanmaraş’ta tren vagonu raydan çıktı 12 kilometrelik demir yolu hattı zarar gördü

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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde maden taşıyan yük treninin bir vagonu raydan çıktı. Kazada 12 kilometrelik demir yolu hattı zarar gördü.

Kaza, sabah saatlerinde Pazarcık ilçesi Narlı Tren İstasyonu ile Türkoğlu ilçesi istasyonu arasında meydana geldi. 53519 sefer numaralı 4319 numaralı maden taşıyan yük treninin bir vagonu raydan çıktı. Vagonun neden raydan çıktığı araştırılırken, 12 kilometrelik demir yolunun zarar gördüğü belirlendi.

Kaza nedeniyle kapanan demir yolu güzergahında seyir eden ElazığAdana seferini yapan Fırat Ekspresi yolcuları ise otobüslerle Türkoğlu İstasyonu'ndan alınarak Narlı İstasyonu'na aktarıldı.

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