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Kahramanmaraş'ta yapılan Oryantiring 3'üncü Kademe Yarışları sona erdi

DHA

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 3'üncü Kadem Oryantiring Yarışları bugün sona erdi. Yarışların son gününde dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Kahramanmaraş'ta gerçekleştirilen 3'üncü Kadem Oryantiring Yarışları bugün sona erdi. Yarışların son gününde dereceye girenlere madalyaları törenle verildi.
Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilen milli mücadelenin 100'üncü yıldönümü kapsamında Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Dulkadiroğlu Belediyesi'nin desteğiyle gerçekleşen yarışlar, bugün kar altında yapılan orta mesafeli parkur ile son buldu. 16 ile 55 yaş ve üstündeki sporcular, soğuk havada kar altında hedefleri en kısa sürede bulup parkuru en önce bitirmek için kıyasıya mücadele etti.
Bulutoğlu Mahallesi'nde gerçekleşen yarışların ardından ödül töreni düzenledi. Törende Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ile birlikte İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ve federasyon yetkilileri dereceye girenlere madalya ve ödüllerini verdi.
HACER AKYÜZ: SPORCULAR MEMNUN AYRILIYOR 
Yarışmayı değerlendiren Federasyon Başkanı Hacer Akyüz, yarışmaya destek ve kurumlar ile firmalara teşekkür etti. Sporcuların Kahramanmaraş'ta memnun ayrıldığını ifade eden Akyüz, "3 günlük bir yarışmaydı. Cuma günü kent merkezindeki 410 kişinin katılımıyla yapılan gece oryantiringin arkasından Cumartesi günü Kapıçam bölgesinde 1100 sporcuyla uzun mesafeli yarışmamızı gerçekleştirdik. Bugün de su sporları merkezinde orta mesafeli yarışmamızı gerçekleştirdik. Arazi şartları ve ortam olarak son derece güzeldi. Kahramanmaraş'ta özellikle karlı bir ortamda yarışmamızı yaptık ve bu sezon karın üzerinde yarışma yapmamıştık bu da isabet oldu. Arazi yapısı ve ortam olarak ulusal ve uluslararası yarışmalara ev sahipliği yapabilecek bir il. 35 farklı ilden gelen sporcular memnun ayrılıyor, keyifli bir yarışma yaptılar, teknik anlamda zorlu bir parkurdan geçtiler. Bu yarışma sonunda milli takıma seçilmek için puan topladılar. 26 Haziran'da Kocaeli'nde yapılacak olan dünya şampiyonasına katılmak için hak iddiası arttı sporcularımızda" diye konuştu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı da yarışmanın gerek spor turizmi gerekse de şehrin tanıtımı açısından önemli olduğunu kaydederek, "Buradaki amacımız Kahramanmaraş'ımızda hem spor turizmini öne çıkarmak, hem şehrimizin tanıtımında hem de sporun tabana yayılmasını sağlamak. 7'den 70'e herkesin hayatına bu branşı spor felsefesi olarak yerleştirmemiz gerekiyor. Bu tür yarışlarla da oryantiring yarışını hem ülkemizde sağlıklı yaşam biçimini ortaya koyabilme hem de sporun her yönüyle çocuklarımıza ve herkese yaygınlaşması için önemli bir branş olarak görüyoruz" dedi.
Yarışmaya İzmir'den 55 yaş üstü kategorisinde katılan İbrahim Yücebaş ile Hülya Yücebaş çifti de yarışmadan dereceyle ayrıldı. Hülya Yücebaş, 3-4 yıldır bu oryantiring sporunu yaptığını belirterek uzun mesafe parkurunda 2'nci, orta mesafe parkurunda ise 1'inci olduğunu söyledi. İbrahim Yücebaş da her iki yarışta ikincilik elde ettiğini, eşinin daha önce sadece kendisiyle gezmeye geldiğini belirterek, "Sonra kendisi de yarışmaya karar verdi ve şimdi eşimi kürsüden indiremiyorum" dedi.
 GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Yarıştan ve sporculardan detay
Ödül töreni
Hacer Akyüz'ün açıklamaları
Hülya Yücebaş'ın açıklamaları
İbrahim Yücebaş'ın açıklamaları
Ali İhsan Kabakcı'nın açıklamaları
Sporcuların açıklamaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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