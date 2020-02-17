Kahramanmaraş’ta 64 sikke ele geçirildi

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Kahramanmaraş’ta durdurulan bir otomobilde 64 adet sikke ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yol kontrol ve arama noktasında 46 plakalı bir otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan kontrolde yolcu konumundaki Z.Y’ye ait plastik kutu içerisinde tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 adet sikke ele geçirildi. Z.Y. gözaltına alındı.

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