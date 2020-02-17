Araçta 64 sikke ele geçirildi

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KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın kontrol için durdurduğu araçta, tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirildi.

Kahramanmaraş İl jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrol noktasında A.S. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen aracı durdurdu. Kontrol için durdurulan araçta arama yapan ekipler, sürücünün yanındaki Z.Y.'ye ait plastik kutuda tarihi eser olduğu değerlendirilen 64 sikke ele geçirdi. Z.Y. hakkında adli işlem yapılırken, sikkeler ise Kahramanmaraş Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.



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