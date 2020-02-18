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Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (26), öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan uzman çavuş Gökhan Kuzdan (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği otomobilin arka koltuğun annesinin ölümüne tanıklık eden 2,5 yaşındaki Ahmet de babasına hapis cezası verildiği adliye binasına dedesi Mevlüt Gürsanlı'nın kucağında geldi.

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde eşi Müberra Kuzdan'ı (26), öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan uzman çavuş Gökhan Kuzdan (29), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olayın gerçekleştiği otomobilin arka koltuğun annesinin ölümüne tanıklık eden 2,5 yaşındaki Ahmet de babasına hapis cezası verildiği adliye binasına dedesi Mevlüt Gürsanlı'nın kucağında geldi.
Olay, geçen yıl 8 Temmuz'da Elbistan ilçesi Söğütlü Mahallesi'nde meydana geldi. Müberra Kuzdan, Gaziantep'te görev yapan eşi Gökhan Kuzdan ile düğüne gitti. Düğün sonrası Müberra Kuzdan, otomobilde eşinin tabancasından çıkan kurşunun başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Olay sırasında kucağında o zaman 3 aylık olan kızı Asena olan ve arka koltukta da oğlu Ahmet bulunan genç kadın, Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Müberra Kuzdan'ın 15 Temmuz'da beyin ölümü gerçekleşti. Kuzdan'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 5 kişiye umut oldu. Jandarmadaki sorgusunda olayın kazara gerçekleştiğini belirten Gökhan Kuzdan ise tutuklandı.
YÜZÜNDE ATIŞ ARTIĞI ÇIKINCA SAVCI AĞIRLAŞTILMIŞ MÜEBBET İSTEDİ
Olayla ilgili soruşturma devam ederken, jandarma kriminal laboratuvarından gelen rapor dosyaya girdi. Raporda, Gökhan Kuzdan'ın her iki elinde ve yüzünde atış artıkları bulunduğu kaydedildi. Cumhuriyet savcısı, soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede Gökhan Kuzdan'ın eşi Müberra Kuzdan'ı kasten öldürdüğünü değerlendirerek eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi. Savcı, iddianamesinde "Şüphelinin sağ ve sol eli ile yüz kısmından alınan svaplardan atış artığı çıktığı, normal şartlarda tabanca ile atışta yüzde atış artığı bulunmasının beklenmediği nazara alındığında, sanığın aracın içine eğilerek veya hedef almak maksadıyla silahı yüzüne yaklaştırarak atış yaptığı anlaşılmaktadır" dedi.
'EŞİMİ SEVİYORDUM, BİLEREK ÖLDÜRMEDİM'
Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması görüldü. Duruşmada anne Vildan Gürsanlı, damadının en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Keşke devletin silahıyla bir de beynime sıksaydım diye düşünsün" dedi. Aile avukatı olayın tasarlayarak gerçekleştiğini öne sürerken, sanık avukatı kazara olduğunu ve kazara adam öldürmeden cezalandırılmasını istedi.
Daha önceki 3 duruşma boyunca olayın tabancasını belinden çıkarırken kazara ateş aldığını savunan Gökhan Kuzdan'dan mahkeme başkanı son savunmasını yapmasını istedi. Kuzdan, plan ve tasarlayarak adam öldürme yöntemini bildiğini, ancak planlayarak cinayet işlemediğini belirterek, "Suçluyum. Eşimi seviyordum, ama bilerek öldürmedim" dedi.
'PİŞMANLIK GÖSTERMEDİĞİ' İÇİN İNDİRİM UYGULANMADI
Mahkeme heyeti, savunma sonunda kısa bir ara verdikten sonra kararını açıkladı. Mahkeme, Gökhan Kuzdan'ı, eşe karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Dava süresince duruşmalarda pişmanlık göstermediği gerekçesiyle mahkeme heyeti cezada indirim uygulamadı.
ADLİYEYE DEDESİNİN KUCAĞINDA GELDİ
Olay günü annesinin ölümüne tanıklık eden Ahmet Kuzdan da adliyeye dedesi Mevlüt Gürsanlı'nın kucağında geldi. Peşini bırakmadığı için torununu da adliyeye getirmek zorunda kalan Mevlüt Gürsanlı, kucağında Ahmet ile adliye koridorunda bekledi.
GÜRSANLI: BİZİM CİĞERİMİZ YANDI, KENDİSİ DE ORADA ÇÜRÜSÜN
Kararı değerlendiren Mevlüt Gürsanlı, "Beklediğimiz bir karardı. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı cani. Bizim ciğerimiz yandı, kendi de ömür boyu orada çürüsün. Hak ettiği hayatı yaşasın orada, benim suçsuz kızımı öldürdü cani. Düğüne getirdi, tasarlayarak ve bilerek öldürdü. Ben isterdim ki o cani vatan savunmasında devletimizi savunsun" diye konuştu.
Vildan Gürsanlı da Gökhan Kuzdan'ın hak etiği cezayı bulduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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