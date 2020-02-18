Teyzesini öldüren sanığa müebbet hapis

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde tartıştığı teyzesini av tüfeği ile ateş ederek öldürdüğü ve 1 kişiyi de yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa, müebbet hapis cezası verildi.

19 Mayıs 2019’da Kümbet Mahallesi Nar Caddesi'nde meydana gelen olayda, Ferhat E. (27) ile 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir arasında ailevi sebeplerden dolayı tartışma yaşandı. Ferhat E., tartışmanın sonucunda yanındaki av tüfeği ile etrafa ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, fenalaştığı için çağrılan ambulanstaki 52 yaşındaki teyzesi Urbiye Demir ve 36 yaşındaki E.D.'ye isabet ederek yaralanmasına neden oldu.

Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edilen Demir, burada doktorların çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın faili Ferhat E. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.

9 aydır tutuklu bulunan Ferhat E. hakkında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde kasten öldürme suçuyla açılan davanın karar duruşması görüldü. Mahkeme heyeti, sanığa hakkında iyi hal indirimi uygulanmaksızın kasten adam öldürme suçundan müebbet hapis cezasına hükmetti.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan sanık Ferhat E., tutuklu bulunduğu Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.

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