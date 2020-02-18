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KSÜ'lü öğrencilerden 'riskli bina' eylemi

DHA

KAHRAMANMARAŞ Sütçü imam Üniversitesi (KSÜ) Karacasu Kampüsü'nde eğitim gören öğrenciler, 2001 yılı deprem yönetmeliği öncesi yapılan ve 'Riskli' kabul edilen binalarda eğitim görmek istemediklerini belirterek, eylem yaptı. Eylemin ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenleyerek yeni binaların Avşar Kampüsü'ne yapılacağını, bu süre zarfında da okulların başka binalara taşınması için valilik ve belediyeyle görüşme halinde olduklarını söyledi.
KSÜ'nün Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda bulunan şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Karacasu Kampüsü'nde Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu, 2 bloktan oluşan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ile 10 odalı Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Uygulama Oteli bulunuyor. 1976'da Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Öğretim Daire Başkanlığı'na bağlı olarak Kahramanmaraş Meslek Yüksekokulu adıyla eğitim vermeye başlayan binalarda yaklaşık 6 bin öğrenci eğitim görürken, 2001 deprem yönetmeliği öncesinde yapıldığı için riskli bina kapsamına alındı.
Aradan geçen zaman zarfında okul boşaltılmadı ve öğrenciler bu binalarda eğitim görmeye devam etti. Elazığ Sivrice depremini de hisseden öğrenciler, bugün sabah derse girmeyerek eylem yaptı. Kampüs içerisinde toplanan öğrenciler, "Çürük binalarda eğitim görmek istemiyoruz" dedi. Öğrenciler bir süre sonra eylemi bırakıp derse girdi.
CAN: BİNALARI TAŞIMAK İÇİN VALİLİK VE BELEDİYE İLE GÖRÜŞME HALİNDEYİZ
Öğrencilerin eylem yapmasının ardından KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can da bir basın toplantısı düzenledi. Göreve geldiği günden bu yana konuyla ilgili gerekli yatırımların yapılması için mücadele ettiklerini ve bu kapsamda ilgili kurumlarla da yazışma yaptıklarını söyledi. Can, "Bu konuda aylardır çalışıyoruz. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi olarak bizler Karacasu´da bulunan Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni binalarının Avşar Yerleşkesine yapılmasına karar verdik, yerlerini belirledik. Önümüzdeki ay içerisinde bu iki okulumuzun da temellerinin atılacağının planlarını yaptık. Ben öyle inanıyorum ki 2020-2021 eğitim-öğretim yılı içerisinde Karacasu´da bulunan bu iki okulumuzu Avşar Yerleşkemize taşıyacağız. Öğrencilerimizin de öğretim elemanlarımızın da istekleri bu yönde idi. Onların isteklerini bu şekilde gerçekleştirmiş olacağız. En kısa zamanda bu okulların Avşar Yerleşkesine yeni binalar yapılarak taşınması yanında başka formüllerde arıyoruz. 'Acaba bu öğretim yılı içerisinde bu okullarımızı başka binalara taşıyabilir miyiz?' diye de gerek valiliğimizle gerekse büyükşehir belediyemizle görüşme halindeyiz. Valiliğimiz, belediyelerimiz, şehrimizin tüm yönetimi, siyasilerimiz, bürokrasimiz; sadece üniversitemizle ilgili değil Kahramanmaraş´taki tüm riskli binalarla ilgili bir çalışma içerisinde. Biz de bu çalışma gruplarının içerisinde bulunuyoruz. En kısa zamanda Karacasu´daki binalarımız ile ilgili tedbirlerin icraata konulacağını düşünüyorum" diye konuştu.

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