Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2

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STAT: 12 Şubat

HAKEMLER: Onur Bingöl, Çağlar Mehmet Uludağ, Cengizhan Öztürk

PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR: Özkan Hüseyin Cihan, Nuri, Haluk, Fatih Kamacı (Dk.74 Hüseyin Yılmaz), Gökhan, Hakkı (Dk.60 Cerem Talha), Fatih Çiplak (Dk.85 Caner), Rıdvan, Muhammed Enes, Recep Türköz

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail Recep Yılmaz, Özgür, İlyas, Metincan (Dk.90 Birkan), Berkay (Dk.68 Yusuf), Faruk, Özgür, Alican, Ömer (Dk.80 Oğuzhan), Hakan

GOLLER: Dk. 57 Özgür, Dk. 90 Metincan (GMG Kastamonuspor)

SARI KARTLAR: Muhammed Enes, Fatih (Piserro Kahramanmaraşspor) Oğuzhan (GMG Kastamonuspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'un 23´üncü haftasında Piserro Kahramanmaraşspor, sahasında konuk ettiği GMG Kastamonuspor´a 2-0 mağlup oldu.57'nci dakikada GMG Kastamonuspor'dan Özgür, korner atışında topu kaleye gönderdi: 0-1

90'ıncı dakikada konuk ekip serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Metican´ın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

Karşılaşmada, başka gol olmadı ve mücadele konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.



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