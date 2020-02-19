Kahramanmaraş'taki kazalar MOBESE'de

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'taki kazalar MOBESE'de

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

KAHRAMANMARAŞ'ta, 2019 yılında meydana gelen trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş merkezde geride bıraktığımız 2019'da meydana gelen trafik kazalarında 20 kişi hayatını kaybetti. 38 kişinin hayatını kaybettiği 2018'e oranla yüzde 47'lik düşüşün yaşandığı kent merkezindeki kazalar MOBESE kameraları tarafından da kaydedildi.
YAYAYA YOL VEREN ARACA ÇARPTI
Görüntülerden birinde caddede ilerleyen bir otomobil, tali yoldan çıkan minibüse çarpıyor ve orta refüje çıkarak durabiliyor. Bir diğer görüntüde ise yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar araçların çarpması sonucu düşüyor. Bir başka görüntüde de otomobil geri gelirken arkadan gelen hafif ticari araç çarpıyor ve çarpmanın şiddetiyle otomobil de park halinde bir diğer otomobile çarpıyor. Bir başka kazada ise araçlar yaya geçidinde durup yayalara yol verirken, arkadan gelen kamyonet araçlardan birine çarpıyor.
Görüntülerin genelinde hem yayaların hem de sürücülerin dikkatsizliği ve trafik kurallarına uymaması dikkat çekiyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmanlı’nın torunları Fransa’da Osmanlı kültürünü yayıyor
YEREL HABERLER Osmanlı’nın torunları Fransa’da Osmanlı kültürünü ...
Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2
YEREL HABERLER Piserro Kahramanmaraşspor - GMG Kastamonuspor: 0-2
TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kastamonuspor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Kahramanmaraşspor: 0 - Kastamonuspor: 2
Şehit Serkan Bursalı’nın adı kütüphanede yaşatılacak
YEREL HABERLER Şehit Serkan Bursalı’nın adı kütüphanede yaşatılacak
Kocasına böbreğini verip, tezgahın başına geçti Aysel Aydoğan: “Burada çalışıp kazanımızı kaynatmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Kocasına böbreğini verip, tezgahın başına geçti Aysel ...
Yabancı öğrenciler Türk şarkılarıyla coştu
YEREL HABERLER Yabancı öğrenciler Türk şarkılarıyla coştu
Aslanbey'in oğlundan İl Emniyet Müdürü'ne ziyaret
YEREL HABERLER Aslanbey'in oğlundan İl Emniyet Müdürü'ne ziyaret
KSÜ'lü öğrencilerden 'riskli bina' eylemi
YEREL HABERLER KSÜ'lü öğrencilerden 'riskli bina' eylemi
Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Tarih Kültür Sanat Sempozyumu’
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ‘Uluslararası Tarih Kültür Sanat ...
Üniversite öğrencileri "Çürük raporu var" deyip derse girmedi Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Yerleşkesi’nde eğitim gören öğrenciler, okul binalarının çürük raporu olmasına rağmen canlarının hiçe sayıldığını öne sürerek, bugün derse girmedi ve eylem yaptı Öğrenciler, ceset olarak değil diplomalarıyla okuldan ayrılmak istediklerini söylediler
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri "Çürük raporu var" deyip derse ...
Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar Osmanlı'da merhametin sembolü olan özel geleneği yaşatmak için ‘Müslüman ülkede kuşlar üşümesin’ sloganı ile doğada bulunan kuşlar için kuş evi yaptılar
YEREL HABERLER Kuşlar üşümesin diye yuva yaptılar Osmanlı'da ...
Yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Yaban hayvanları için doğaya bir ton yem bırakıldı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına hapis cezası
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti sanıklarına ...
Frene bastı otomobil çarptı
YEREL HABERLER Frene bastı otomobil çarptı
Teyze katiline müebbet hapis
YEREL HABERLER Teyze katiline müebbet hapis
Uyuşturucu ticareti sanıklarına 37 yıl 6 ay hapis
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti sanıklarına 37 yıl 6 ay hapis
Teyzesini öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Teyzesini öldüren sanığa müebbet hapis
Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası
YEREL HABERLER Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet ...
Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış müebbet Sanık Kuzdan: "Çocuklarımın annesiydi, eşimi seviyordum. Bilerek öldürmedim” Karar sonrasında adliye çıkışı açıklama yapan baba Mevlüt Gürsanlı: "Bu cani, 3 çocuk annesi kızımı katletmişti. Karar duruşması görüldü. Caniye ağırlaştırılmış müebbet verildi. Devletin adaletine güveniyorduk, istediğimiz karar da çıktı. Kucağımdaki, o katilin 2. çocuğu"
YEREL HABERLER Eşini öldüren uzman çavuşa ağırlaştırılmış ...
Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı
YEREL HABERLER Yeni doğan kuzunun çıkardığı ses, şaşırttı
Yaban hayvanlarına balık Kahramanmaraş’ta bir balıkçı esnafı, iş yerinde topladığı balık atıklarını yaban hayvanlarının yemesi için karlı bölgelere bıraktı İbrahim Sarı: "Yaban hayvanları da can taşıyor, balık atıklarını çöp yerine canlılara veriyoruz"
YEREL HABERLER Yaban hayvanlarına balık Kahramanmaraş’ta bir balıkçı ...
Yeni doğan kuzu "anne" diye meledi Kahramanmaraş'ta yeni doğan kuzunun 'anne' diye melemesi görenleri duyanları şaşırttı Anne diye bakıcısına seslenen kuzu, çiftliğin maskotu oldu
YEREL HABERLER Yeni doğan kuzu "anne" diye meledi Kahramanmaraş'ta ...
Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü
YEREL HABERLER Mankenler, podyumda Maraş İşi elbiselerle yürüdü
Maraş işi sim sırma defilesi Kahramanmaraş’ta el emeği göz nuru hazırlanan sim sırma kıyafetler düzenlenen defileyle görücüye çıktı
YEREL HABERLER Maraş işi sim sırma defilesi Kahramanmaraş’ta el ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X