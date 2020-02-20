Besicilerin çamurla imtihanı Kahramanmaraş’ta besi ahırlarına giden yolun çamurla kaplı olması nedeniyle araçlar yollarda kalıyor

Kahramanmaraş’ta besi ahırlarına giden yolun çamurla kaplı olması nedeniyle araçlar yollarda kalıyor.

Kent merkezine 60 kilometre uzaklıkta bulunan Kurucaova Mahallesinde 70 hanenin grup yolu olarak kullandığı güzergah üzerinde özellikle kış aylarında ulaşım güçlükle sağlanıyor. 500 metrelik bozuk yol yüzünden kış aylarında araçları yollarda kalan besiciler, yolun kalıcı olarak yapılmasını istedi.

Bozuk yol nedeniyle hayvanlarına yem götürmekte güçlük çektiklerini belirten Cuma Horasan, "Geçenlerde bir tır yem geldi ve yolun çamur ve bozuk olması nedeniyle tırı getiremedik. Traktörler ve dışarıdan günlük çalışan yevmiyecileri çağırıp yemleri taşıtmak zorunda kaldık. Köyde 70 hane var ve o insanlar hayvanlarına yem taşırken yoldan geçiş yapamıyorlar. Yetkililerden bizim mağduriyetimizi görüp yardımcı olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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