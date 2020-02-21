Pos tefeciliği operasyonuna 3 gözaltı

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Kahramanmaraş'ta pos tefeciliği yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri İsmet paşa mahallesinde bir iletişim işyerinde arama yaptı. Aramada, bir adet pos cihazı ile suça konu 6 bin 170 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

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