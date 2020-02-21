Dr. Arslan: "'Ekran' maruziyeti olan çocuklarda kekemelik ve konuşamama artar"

Gelişimsel Pediatri Uzmanı Dr. Feyzullah Necati Arslan, televizyon, telefon ve tabletle çok fazla vakit geçiren çocukların 5 yaşına kadar konuşamama ve kekemelik gibi sorunlarla karşılaşacağını söyledi.

Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde görev yapan Dr. Arslan, çocuklarda son dönemlerde ‘ekran’ maruziyetinin önemli şekilde arttığına dikkati çekti. Çocuğun beyin gelişiminin 3 yaşına kadar yüzde 80, 5 yaşına kadar ise yüzde 90’ını tamamladığını belirten Dr. Arslan, ailelerin yeteri kadar çocuklarla vakit geçirmediğinden dolayı kekemelik ve konuşma bozukluğunun dışında daha büyük rahatsızlıkların ortaya çıkabileceğini ifade etti. Dr. Arslan, “Çocuklarda ekran maruziyeti çok fazla ve özellikle telefon, tablet gibi sık alışkanlığı olan çocuklar da polikliniğimize geliyor. Ailenin yeteri kadar çocuklarla vakit geçirmediğinden dolayı, kekemelik ve konuşma bozukluğu ortaya çıkıyor. İlk üç yaşındaki çocukların beyin gelişiminin yüzde 80, ilk 5 yaşındaki çocuklarında ise yüze 90’ı tamamlanıyor. Genelde bu hastalar, ailenin ilk başta konuşma gecikmesini sorun olarak algılamaması veya çevredeki insanların yanlış yönlendirmeleri sonucu geç dönemlerde hastaneye başvurduğunu görmekteyiz. Ünitemizde konuşma gecikmesinin nedeni saptanıp uygun yaklaşımlarla gerekli müdahalelere ve destekler planlanmaktadır. Ekran maruziyetinin ilk iki yaşta hiç olmaması gerekmektedir. Erken dönemde başlayan ekran maruziyeti konuşma ve dil gelişimine olumsuz etkileri yapılan çalışmalarda ispatlanmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.