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Virüslere karşı bağışıklığı ‘arı sütü ve propolis’ ile güçlendirin Kahramanmaraş’ta bal satıcısı ...

İHA

Kahramanmaraş'ta yöresel ürünler fuarında bal satışı yapan Salim Yazır, arı sütü ve propolisin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı direncini arttırdığına dikkat çekti.

Virüslere karşı bağışıklığı ‘arı sütü ve propolis’ ile güçlendirin Kahramanmaraş’ta bal satıcısı Salim Yazır, her türlü virüse karşı bal ürünlerinin faydalı olduğunu söyledi

Kahramanmaraş’ta yöresel ürünler fuarında bal satışı yapan Salim Yazır, arı sütü ve propolisin vücudun bağışıklık sistemini güçlendirerek virüslere karşı direncini arttırdığına dikkat çekti.
Kahramanmaraş Fuar Merkezinde her yıl düzenlenen yöresel ürünler fuarında bal satışı yapan Yazır, bal ve bal ürünlerinin faydalarını açıkladı. Balın bağışıklık sistemini güçlendirici özelliğinin olduğunu ve kanser gibi hastalıklara iyi geldiğini söyleyen Yazır, “Kekik ve keven ağırlıklı yayla ballarıdır bunlar. Süzme, petek ve kara kovan ballar vardır. Bunların yanı sıra vatandaşlara 3 yılda ağacın kütüğünde yetişen ballarında satışını yapıyoruz. Birçok hastalığa çare ağızdaki yaralar ile kanser hastalığına kadar propolis karışımlı ballar önemlidir. Örneğin arı sütleri marmelat kıvamında olur ama buzdolabında almaları ve tüketmeleri gerekmektedir. Arı sütleri kimine göre gençliğin iksiri, kimine göre çocuğu olmayanlara deva, kimine göre yaşlanmanın çaresi, kimine göre bağışıklığın çözümü ve kimine göre de kanserin tedavisi olarak kabul edilir” dedi.
Kraliçe arının kullandığı bal sütünü gençlik iksiri olarak tanımlayan bal satıcısı Salim Yazır, ağaç dallarından arı tarafından toplanan ‘propolis’in de bakterilere karşı koruyucu kalkan görevi üstlendiğini ifade etti. Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgın hastalığının tek çaresinin arı sütü ve propolis olduğunu savunan Yazır, “Örneğin propolis karışımları ve arı sütü üzerinde çalışılması gerekir ancak, günümüzde dünyanın başına bela olmuş korona virüs salgın hastalığının belki de tıp bunun üzerinde çalıştığında tek çaresi bu olacak. Birçok uzman araştırmacılar şuan çaresi bulunamayan bu korona virüsünün tek çözümünün bağışıklığın güçlü tutulması gerektiği yönünde açıklamalar yapıyorlar. Bal ürünleri de bağışıklığın güçlendirilmesi için tek çözüm ve çaresidir. Propolis ve arı sütünü kullan insan vücudundaki bakteriyi mikrobu uzaklaştırır bağışıklığı güçlü tutar, ağızda aft yarası çıkmaz karaciğer ve akciğeri yeniler. Propolisi arı, ağacın dal ve gövdelerinden toplar antiseptik ve antibakteriyeldir. Bu yüzden dünyanın tek bozulmayan ürünü baldır. Propolis sayesinde bal küflenip bozulmaz. Hala günümüzde bozulmamış ama kurumuş bal çıkar. Bunun en büyük etkeni ise propolis sayesindedir. Arı sütünde sadece kraliçe arı tüketir. Normal arı 45 gün yaşar, bunu sadece kraliçe arı tüketir 7 yıla kadar yaşar. İnsan vücuduna nasıl bir faydası var buradan pay çıkartmalıyız” diye konuştu.

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