Saman yüklü kamyon devrildi

Kahramanmaraş’ta devrilen saman yüklü kamyonun sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş Kayseri karayolu Suçatı mevkisinde meydana gelen kazada, Ünal Mercimek yönetimindeki 46 EK 096 plakalı saman yüklü kamyon, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu devrildi. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza sonrası kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.
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