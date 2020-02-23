Kahramanmaraş'ta ilkbahar hazırlığı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi seralarında ilkbahar için hazırlıklar başladı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin il genelinde yürüttüğü bitkilendirme ve çimlendirme çalışmalarında kullandığı bitkiler, kendi serasında üretiliyor. Belediye ekipleri, bitkilendirme çalışmaları kapsamında kullanılacak tüm gerekli materyal temini, üretimi ve yetiştirilmesi, bitkilerin bakım ve budanması, depolanması, alanlara dağıtımı gibi işler büyükşehir seralarında hazırlanıyor.

Serada görev yapan ekipler Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki her türlü aktif ve pasif yeşil alan ile millet bahçesi, mesire alanı, hobi bahçesi, park, koşu yolu, ağaçlandırma sahaları, refüj ve kavşak düzenlemeleri gibi alanlarla ilgili gerekli toprak tesviye, bitkilendirme, çim ekimi, peyzaj, koruma ve temizlik işlerini yaparak veya yaptırarak yeşil alanların devamlılığını sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri aynı zaman da sorumlu olduğu tüm yeşil alanlarda bulunan bitkisel materyalde ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılara karşı koruyucu tedbirleri alarak ortaya çıkabilecek hastalık ve zararlılara karşı ilaçlama çalışmalarını da yürütüyor.

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