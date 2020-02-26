Heyelanı fark eden servis şoförü faciayı önledi

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Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta öğrenci servis minibüsünün geçeceği yolda heyelan meydana geldi. Servis şoförü Ramazan Oğulluk, aracını durdurarak faciayı önlerken, heyelan anını da cep telefonuyla kaydetti.

Heyelan, sabah saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Çokran Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Oğulluk, minibüsü ile çocukları okula götürürken Ballık mevkiine geldiğinde yolun ortasında toprak olduğunu fark etti. Aracını durduran Oğulluk, yamaçta hareketlilik olduğunu görünce cep telefonunu çıkarıp kayda başladı. Bu sırada çocukları yanında durması konusunda uyaran Ramazan Oğulluk kayıttayken birden heyelan meydana geldi. Ramazan Oğulluk'un heyelanı fark edip, servis aracını durdurması olası faciayı önledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-02-26 18:17:35



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