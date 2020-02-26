Evde yangın çıktı; anne ve kızı komşuları kurtardı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta bir evde çıkan yangında, anne ve kızını komşular son anda kurtardı. Ev yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğle saatlerinde Yenidemir Mahallesi'nde meydana geldi. Gökkaya ailesinin evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Fatma Gökkaya ile down sendromlu kızı Beyhan Gökkaya komşuları tarafından dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-02-26 18:53:31



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