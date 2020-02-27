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(Görüntülü) Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor 

DHA


KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde, balık avlamak için gittikleri Aksu Çayı'nda kaybolan Suriyeli Necip Şireki (41) ve 10 yaşındaki oğlu Beşar Şireki?yi arama çalışmaları sürüyor.
Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Kahramanmaraş'a yerleşen Suriyeli Necip Şireki) dün akşam oğlu Beşar Şireki'yi de yanına alıp, balık tutmak için Aksu Çayı kıyısına gitti.  Küçük çocuk balık tutmaya çalıştığı sırada, dengesini kaybederek suya düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba da suya atladı. Ancak, bir süre sonra baba ve oğlu suda kayboldu. Olayı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama kurtarma çalışmaları sabah saatlerinde yeniden başlatıldı.
Su altı ekiplerinin aramaları sürerken, Aksu Çayı derinliklerindeki kum ve çakıllar da iş makineleri tarafından boşaltılıyor. Böylelikle su seviyesinin düşürülmesi ve akıntının yönünün değişmesi amaçlanıyor.  Suriyeli baba ve oğlunun yakınları ise arama çalışmalarını izliyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2020-02-27 12:25:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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