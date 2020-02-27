Çayda kaybolan Suriyeli baba ve oğlu aranıyor (2)

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ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde Aksu Çayı'nda balık tutarken babası Necip Şireki ile düştüğü suda kaybolan Beşar Şireki'nin cansız bedeni arama çalışmaları yapan dalgıçlar tarafından bulundu. Çocuğun cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırlen, ekiplerin baba Necip Şireki'yi arama çalışmaları devam ediyor.Ömer KOÇ/PAZARCIK( Kahramanmaraş), (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Pazarcık Ömer KOÇ

2020-02-27 16:05:45



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