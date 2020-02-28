Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü



Ömer KOÇ/TÜRKOĞLU(Kahramanmaraş), (DHA)SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki ailesine acı haber ulaştı.

Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Saygılı ve Ayşe Saygılı çiftine acı haberi yetkililer verdi. Saygılı çifti, haberle gözyaşlarına boğuldu. Ahmet Saygılı'nın şehadet haberini duyan yakınları ve komşuları da eve akın etti. Şehidin baba ocağına Türk bayrakları asıldı. Şehit Ahmet Saygılı'nın 6 kardeşi daha olduğu ve bunlardan 3'ünün de TSK'da görev yaptığı belirtildi.FOTOĞRAF

DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Türkoğlu Ömer KOÇ

2020-02-28 10:54:40



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