Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi

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Ömer KOÇ/(Kahramanmaraş), (DHA)SURİYE'de rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Hatay'dan askeri uçakla Kahramanmaraş Havaalanı'na getirilen şehit Ahmet Saygılı'yı baba Hüseyin Saygılı, anne Ayşe Saygılı ile kardeşleri, Kahramanmaraş Valisi vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar karşıladı.

Şehidin naaşı askeri uçaktan askerlerin omzunda indirilerek cenaze aracına taşındı. Naaşın araca konulmasının ardından baba Hüseyin Saygılı, oğullarıyla birlikte sarılıp gözyaşı döktü. Necip Fazıl Şehir Hastanesi Morgu'na götürülen şehit Ahmet Saygılı'nın yarın Türkoğlu ilçesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-02-28 18:03:25



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