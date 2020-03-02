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Zabun: "Devletimizin yanındayız" KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Suriye’de devam eden harekatla ilgili olarak mesleki ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türk bayrağı altında toplandıklarını ve katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin yanında olduklarını ifade etti

İHA

Kahramanmaraş iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen menfur saldırıyı kınayıp, devletin kararlı mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.

Zabun: "Devletimizin yanındayız" KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Suriye’de devam eden harekatla ilgili olarak mesleki ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türk bayrağı altında toplandıklarını ve katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin yanında olduklarını ifade etti

Kahramanmaraş iş dünyası ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, yaptıkları ortak açıklamada, İdlib’de Türk askerlerine düzenlenen menfur saldırıyı kınayıp, devletin kararlı mücadelesinin yanında olduklarını bildirdi.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Suriye’nin İdlib kendinde şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı dilendi. Türk askerinin Suriye’de düzenlediği harekatlarla rejim güçleri ve terör örgütlerine gereken cevabı verdiğini anımsatan Zabun, “Rabbim şehitlerimizin mekanlarını cennet eylesin, milletimizin başı sağ olsun. Askerlerimiz İdlib’te hem ülke sınırlarımızı, hem de mazlumları korumaktaydı. Suriye’de yüz binlerce sivilin zalimce katledilmesine dünya sessiz kaldı ve Türkiye’nin barış girişimlerine de dünya sessiz kaldı. Suriye’de insani ve dini değerlerini hiçe sayan, canlarına kasteden ve insanlarını topraklarından eden bir rejim bulunuyor. Rejim güçleri son olarak askerlerimizi pusuya düşürmüş ve bu saldırı da kabul edilemezdir. Suriyeli kardeşlerimizin yaşama hakkını korumak tarihi, insani ve vicdani sorumluluğumuzdur" dedi.
Türk ordusunun bugüne kadar Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla terör örgütleri ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde verdiğini hatırlatan Zabun, Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Bahar Kalkanı Harekatı’nda da devletin yanında olduklarını ifade etti. Zabun, “Biz her türlü zorluğu aşmış bir milletiz ve mevzu bahis vatan olunca siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. Şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü bir şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden mesleki ve sivil toplum kuruluşları olarak bayrağımızın altında toplandık. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin yanındayız. Alınacak her kararın ve atılacak her adımın arkasındayız. Allah ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza eylesin” diye konuştu.

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