Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı

DHA

Kalede mahsur kalan yaşlı adamı itfaiye kurtardı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Kalesi'nin yamacına çıkan ve inmek isterken ayağını inciterek mahsur kalan Esef Aksak (69), itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Ayağını incittiği belirlenen yaşlı adam hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Onikişubat ilçesinin Ekmekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Esef Aksak, henüz belirlenemeyen bir nedenle tarihi Maraş Kalesi'nin yamacına çıktı. Bir süre sonra geri dönmek isteyen Aksak inemedi. Yaşlı adamı aşağıya inemeye çalışırken gören bir vatandaş polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polislerden biri Esef Aksak'ın bulunduğu yere çıkarak indirmek istedi ancak Aksak'ın, daha önce inmeye çalışırken sol ayağını incittiğini belirledi. Bunun üzerine itfaiyeden yardım istendi.
Kaleye gelen itfaiye ekipleri, Esef Aksak'ı itfaiye merdiveninin sepetiyle kurtardı. Esef Aksak daha sonra olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-02 20:40:50

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’taki kantincilere federasyon ve milli eğitim camiasından uyarı Türkiye Kantinciler Federasyonu Başkanı Osmanoğlu: “Okulda rehber öğretmen gibi görev yapmak zorundayız” Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz "Kendi çocuklarınıza yediremeyeceğiniz ürünleri okuldaki çocuklara yedirmeyin”
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’taki kantincilere federasyon ve milli ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı ...
Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na destek
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta STK'lardan Bahar Kalkanı Harekatı'na ...
Zabun: "Devletimizin yanındayız" KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Suriye’de devam eden harekatla ilgili olarak mesleki ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte Türk bayrağı altında toplandıklarını ve katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletin yanında olduklarını ifade etti
YEREL HABERLER Zabun: "Devletimizin yanındayız" KMTSO Başkanı Serdar ...
Gençler şehitler için bayrak dağıttı
YEREL HABERLER Gençler şehitler için bayrak dağıttı
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ-Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ-Şehit Astsubay Akçadağ'ı, ...
Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna uğurladı
YEREL HABERLER Şehit Astsubay Akçadağ'ı, 10 bin kişi son yolculuğuna ...
Kahramanmaraş, 2. İdlib şehidini de toprağa verdi Şehit Akif Akçadağ’ın babası Bekir, annesi Serpil ve kardeşleri yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş, 2. İdlib şehidini de toprağa ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurluyor ( Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Akif Akçadağ)-1
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurluyor ( Piyade ...
Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz bölünmez kuzum
YEREL HABERLER Şehit Ahmet Saygılı'nın babası: Vatanımız, milletimiz ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurladı-2 (Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurladı-2 (Piyade ...
İdlib şehidini binler uğurladı Şehidin babası Hüseyin Saygılı: “Kahrolsun sana kıyanlar, artık sen tüm Türkiye’nin evladısın”
YEREL HABERLER İdlib şehidini binler uğurladı Şehidin babası Hüseyin ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurladı-1 (Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı)
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş şehidini uğurladı-1 (Piyade ...
İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta törenle uğurlanıyor
YEREL HABERLER İdlib şehidi Saygılı, memleketi Kahramanmaraş'ta ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2) 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü ...
Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2) 
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'a 2'nci şehit ateşi düştü (2) 
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ Şehit Ahmet Saygılı'nın cenazesi Kahramanmaraş'a getirildi
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ Şehit Ahmet Saygılı'nın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X