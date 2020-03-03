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(Görüntülü) Bacağı parçalanan sokak kedisine iç mimar sahip çıktı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ bacağı parçalanan sokak kedisine İç Mimar Özlem Eren sahip çıktı. Bacağına 35 dikiş atılan ve 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen Eren, iş yerinin arkasındaki parkta da kulübe yaptırdı.

(Görüntülü) Bacağı parçalanan sokak kedisine iç mimar sahip çıktı

KAHRAMANMARAŞ'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle sağ bacağı parçalanan sokak kedisine İç Mimar Özlem Eren sahip çıktı. Bacağına 35 dikiş atılan ve 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuşan kediyi sahiplenen Eren, iş yerinin arkasındaki parkta da kulübe yaptırdı.
Özlem Eren, 1 ay önce işyerinin arkasındaki parkta acı çeken bir sokak kedisi gördü. Kedinin sağ bacağının parçalanmış olduğunu fark etti. Eren, kediyi alıp bir veterinere götürdü. Bir aracın çarpması ya da bir köpeğin saldırması sonucu yaralandığı tahmin edilen kedinin bacağına 35 dikiş atıldı. Kedi, 1 aylık tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.
KEDİYİ SAHİPLENDİ
Tedavi masraflarını karşılayan Özlem Eren, kediye, Kara Boncuk ismini verdi. Sahiplendiği kedi için parkta kulübe de yaptırdı. 'Kara Boncuk'a düzenli olarak su ve mama veren Özlem Eren, hayvanları çok sevdiğini, evinde 2 kedisi olduğunu, ayrıca yaşadığı apartmanın önüne koyduğu kulübede de 3-5 kedi beslediğini söyledi.
Otomobilin arkasında her zaman mama olduğunu ve sokakta ördüğü kedileri beslediğini belirten Eren, Kara Boncuk'u bulduğunda sağ arka ayağının paramparça bir vaziyette olduğunu kaydetti. Eren, "Hemen alıp veterinere götürdüm. Ayağının bu hale nasıl geldiği bilmiyoruz, veteriner hekim de anlamadı. 35 dikiş attılar, iltihap kapmasın diye sabah akam antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavisi 1 ay sürdü ve  kediyi yeni aldım. Kediyi sahiplendim, bakıyorum. Bazen ofise geliyor, bazen dışarıda geziyor. Yemeğini ben veriyorum. Çok şükür iyileşti. Kara Boncuk ismini verdik ve mahallenin kedisi oldu. Herkes de seviyor Kara Boncuk'u. Ayrıca parkta bir de kulübe yaptırdım" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2020-03-03 11:56:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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