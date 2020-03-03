Kahramanmaraş'ta anne ve iki çocuğu sobadan zehirlendi

Kahramanmaraş'ta, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Molla Gürani Mahallesindeki müstakil bir evde meydana geldi. Bayton ailesinden haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri evde bulunan Elif Bayton ile çocukları Naz ve Hilmi Bayton’un sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini belirledi.

Dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazına maruz kalan anne ve çocuklarının durumlarının ağır olduğu, yüksek basınçlı oksijen tedavisi görecekleri öğrenildi.

Elif Bayton’un bilincinin kapalı olduğu ve Gaziantep’e sevk edildiği bildirildi.

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