Öğrenciler Mehmetçiğe destek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, Sütçü İmam Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Suriye'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan Mehmetçiklere destek vermek için bedenleriyle 'Bahar' yazdı.

Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Kahramanmaraş'tan da Mehmetçiklere destek geldi. Aralarında Suriyelilerin de olduğu yaklaşık 800 öğrenci, ellerinde Türk bayraklarıyla okulun bahçesinde toplandı. İlk olarak Fetih Suresi'nin okunduğu programda öğrencilerin bir bölümü bedenleriyle 'Bahar' yazarken, diğerleri de Türk bayrağı ile etrafını çevirdi. Komando marşının da okunduğu programda konuşma yapan Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Kurt, Türk askerinin hem sınır güvenliğini hem de mazlumları korumak adına Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlattığını belirterek, "Mehmetçiğimizin yanındayız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-03 16:34:36



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