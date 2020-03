Maraş dondurmasının marka kullanım hakları verilmeye başlandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), 2018'de coğrafi işaretli ürün olarak tescillettirip patentini aldığı Maraş dondurmasının marka kullanım haklarını kriterleri yerine getiren firmalara vermeye başladı. KMTSO Başkanı Serdar Zabun, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etiketini taşıyan dondurmanın hakiki Maraş dondurması olduğunu belirtirken, denetim ekibi kurduklarını ve şartları taşımayanlar içi yaptırım uygulanacağını söyledi.

Kahramanmaraş'ın sınırları içinde yetişen kekik, keven, sümbül ve çiğdem gibi çiçeklerle beslenen keçilerin sütleri ile salebin ustalarının mahir elleriyle yapılmasıyla ortaya çıkan ve geçmişi Osmanlı saraylarına kadar dayanan Maraş dondurması, KMTSO'nun başvurusu üzerine 13 Nisan 2018'de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Maraş dondurmasının özelliklerinin korunması, her dondurmanın 'Maraş Dondurması' diye satılmasının önüne geçmek amacıyla yapılan tescilden sonra marka kullanım hakları da verilmeye başlandı. Marka kullanım hakkını kazanan firmalar bundan sonra Maraş dondurması diye sattıkları ürünlerine Türk Patent ve Marka Kurumu'nun etiketini bırakacak.

KMTSO, ürünlerinde Maraş dondurması ismini kullanmak için kendilerine başvuran ve yapılan incelemelerde gerekli kriterleri taşıyan MADO, Alpedo, Akdo ve Marasta firmalarıyla sözleşme imzalayıp marka kullanım haklarını odanın fuaye salonunda yaptığı toplantı ile verdi. Oda yönetimi ve firma yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan KMTSO Başkanı Serdar Zabun, 2018'de aldıkları coğrafi işaretle Maraş dondurmasını koruma altına aldıklarını söyledi. Maraş dondurmasının Türkiye'de üretilen dondurmalar arasında kendine özgü hoş lezzeti ve aroması, homojen parlak beyaz rengi, erimeye karşı dayanıklı olması ve düşük sıcaklıkta uzun süre niteliklerini muhafaza etmesiyle diğer dondurmalardan farklı olduğunu belirten Zabun, "Yapımında kullanılan keçi sütü ve salebin oluşturduğu farklı tat ve aroma yanında Maraş dondurmasını farklı kılan bir diğer özellik yapımında sarf edilmesi gereken ustalık ve beceridir. Bugün de kalite ve kriterlerini sağlayan Akdo, MADO, Marasta ve Alpedo firmalarımızla marka kullanım hakları sözleşmelerini imzalıyoruz" dedi.

ÜNLÜ FİRMALARLA DAVALAR DEVAM EDİYOR

Konuşmanın ardından Zabun, 4 firmanın yöneticisiyle sözleşme imzalayıp marka kullanım hakkı belgelerini teslim etti. Toplantıda ayrıca patenti KMTSO'da olan Maraş Biberi için Türkoğlu Açık Ceza ve İnfaz Kurumu ile sözleşme imzalanıp marka kullanım hakkı belgesi verildi.

DHA'nın sorularını yanıtlayan Zabun, coğrafi işaretin alınmasının ardından bazı firmalarla mahkemelik olduklarını kaydederek, "Kahramanmaraş dondurmasının lezzetiyle, sunumuyla, pazara çıkmasıyla ilgili bugüne kadar çeşitli spekülasyonlar oldu, mahkemelerimiz oldu. Halen de mahkemelerimizin devam ettiği firmalar var, birkaç tanesi de lehimize neticelendi" dedi.

'ÜZERİNDE ETİKETİ OLAN DONDURMA, HAKİKİ MARAŞ DONDURMASI'DIR'

Denetim haklarının kendilerinde olduğunu ifade eden Serdar Zabun, şöyle devam etti:

"Piyasadaki Maraş dondurmasının gerçek hakiki Maraş dondurması, bizim şartlarımıza, bizim lisansımıza uygun halde pazarda sunulması için biz de gerekli çalışmaları yapmaya başladık. Elbet de denetim hakkı bizde. Bunları artık yürürlüğe koyduk ve takibine başlıyoruz. Bu vesileyle de bize geçmişte müracaatlarını yapan 4 firmamızın araştırmaları, laboratuvar testleri hepsi yapıldı ve uygun bulundu. Uygun bulunan 4 firmamıza da bugün burada belgelerini verdik. Maraş dondurması olarak üretim yapacaklar. Biz başka bir dondurmadan bahsetmiyoruz, verdiğimiz belgeler sadece Maraş dondurması, yani Kahramanmaraş dondurması üretebilecek nitelikte firmalarımıza verdik ve üzerindeki etikette Kahramanmaraş dondurması diye gördüğünüz dondurma hakiki o dondurmadır, diğer dondurmaların bizimle bir ilgisi ve alakasının olmadığını bilmenizi hatırlatmak istiyorum."

'ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR İÇİN YAPTIRIMLAR VAR'

Kahramanmaraş dondurmasının üretiminin artması ve uluslararası alanlarda tanıtılması için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Serdar Zabun, her dondurmanın Maraş dondurması diye satılmasının önüne geçmek ve markayı korumak adına gerekli denetimleri de yapacaklarını kaydederek," Bizim denetim ekibimiz var, şu anda da kurulu. Hem Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir elemanımız var, hem avukatımız hem de odamızdan yetkililer var. Aynı biberde yaptığımız gibi yılda belirli dönemlerde denetimlerimiz olacak. Örneğin biberde belli denetimlerimiz ve bu denetim raporlarını marka Patent Enstitüsü'ne yolluyoruz biz düzenli bir şekilde. Aynı şekilde dondurmada da bu firmaların denetimleri yılda 3-4 gibi belli bir periyotları var ve o periyotlar doğrultusunda yine Patent Enstitüsü'ne bildirilecek. Şartları taşımayanlar için de yaptırımlar var. Belgesi iptal oluyor, tarım Müdürlüğü'nden çeşitli cezalar var zaten gıda kodeksine uymadığı gibi. Bunların yaptırımlarıyla ilgili çok ağır cezalar var" diye konuştu.

AVRUPA'DAN PATENT ALMAK İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Serdar Zabun ayrıca, Maraş dondurması için AB'den de patent alınması amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Dondurmamızı uluslararası coğrafi işaretinin alınması için hazırlıklarını yapıyoruz. Onların yabancı dilde çevrimleri var, müracaatları var. O hazırlıkları yapıyoruz şu an, çünkü mahkemeler bazen bize maniler oluşturmuştu, ama şu an hazırlıklarını yapıyoruz, Kısmet olursa yakın bir dönemde de coğrafi işaretimizin uluslararası müracaatını yapacağız" dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği verilerine göre Türkiye'deki dondurmanın yüzde 15'nin Kahramanmaraş'ta üretildiği bildirildi.DHA-Ekonomi Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

