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İmam hatipli kızlardan Mehmetçiğe asker selamıyla destek Kahramanmaraş Kız Anadolu Lisesi bahçesinde ‘Bahar Kalkanı’ yazarak koreografi oluşturan öğrenciler, hep birlikte Mehmetçik için dua etti

İHA

Kahramanmaraş'ta bin 500 kız imam hatip lisesi öğrencisi, Mehmetçiğe asker selamı göndererek, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek oldu.

İmam hatipli kızlardan Mehmetçiğe asker selamıyla destek Kahramanmaraş Kız Anadolu Lisesi bahçesinde ‘Bahar Kalkanı’ yazarak koreografi oluşturan öğrenciler, hep birlikte Mehmetçik için dua etti

Kahramanmaraş’ta bin 500 kız imam hatip lisesi öğrencisi, Mehmetçiğe asker selamı göndererek, Bahar Kalkanı Harekatı’na destek oldu.
Dulkadiroğlu ilçesi Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programda, 105 metre uzunluğundaki Türk bayrağı öğrencilerin omuzlarında bahçeye taşınarak hilal şeklini aldı. ‘Bahar Kalkanı’ yazarak koreografi oluşturan öğrenciler hep birlikte Mehmetçik için dua etti. Okunan 33 hatim, Fetih ve Yasin surelerinin ardından bin 500 öğrenci, Mehmetçiğe asker selamı gönderdi.
Hacı Mehmet Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Bilal Yiğit, Mehmetçiğin Suriye’deki harekattan zaferle ayrılması için dualarla destek olduklarını ifade ederek, “Kahraman ordumuzun muzafferiyeti için okul bahçemizde dualar ettik. Yine okul bahçemize harekatın adı olan, ‘Bahar Kalkanı’ diye koreografi şeklinde yazdık ve 100 metrelik bayrağımızı da açarak Mehmetçiğe desteğimizi gösterdik. Bu faaliyetleri ise bin 500 öğrenci ve 105 öğretmen ile tamamladık. Bu etkinlik nedeniyle kıvançlıyız ve mutluyuz” diye konuştu.
Kız imam hatip lisesi öğrencileri ise böyle bir etkinlik yapmaktan dolayı mutluluklarını ifade ettiler.

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