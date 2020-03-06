'Kimse yok' diye geçtiler, drone yakaladı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polis, drone ile kırmızı ışık denetimi yaptı. Dronedan habersiz kırmızı ışıkta geçen sürücüler, polis tarafından çevrilince, büyük şaşkınlık yaşadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafik kazalarını azaltmak amacıyla kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etmek için drone ile denetim yaptı. Şehrin en yoğun kavşaklarından biri olan Arsan Kavşağı'nda yapılan denetimde polis, ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi. Tespit edilen sürücüler, 300 metre ileri bekleyen ekipler tarafından durduruldu. Denetimde ışık ihlali yapan 21 sürücüye toplam 288 lira para cezası uygulandı.

Bazı sürücüler sarı da geçtiklerini söylese de cezadan kurtulamadı.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü Hakan Doğan, yaralamalı trafik kazalarının yüzde 30-35'inin kavşaklarda meydana geldiğini, bu kazaların nedenlerinden birinin de kırmızı ışık ihlali olduğunu söyledi. Bu kapsamda trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda drone ile sık sık denetim yaptıklarını ifade eden Doğan, "Amacımız meydana gelen yaralanmalı ve ölümlü kazaların azaltılması. Sık sık drone ile kırmızı ışık denetimi yapıyoruz. Bazen de sivil ekibimizle kırmızı ışık denetimini yapıyoruz. Çevirmeli uygulamalarımız bizim için daha bir önem arz ediyor, sürücülere hatalarını hatanın işlendiği alanda, mekanda yüzüne karşı ikaz ederek bildirmek sürücüler de davranış değişikliğini olumlu olarak etkiliyor. Dolayısıyla böyle bir çevirmeli uygulamadayız. Sürücülerimizi, kırmızı ışık ihlali yapmamaları konusunda tekrar uyarıyoruz" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-06 17:39:37



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