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Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

İHA

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki 8.sınıf öğrencileri, Fen Lisesi'nin ilçede bir ilk olarak düzenlediği matematik yarışması sınavında ter döktü.

Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesindeki 8.sınıf öğrencileri, Fen Lisesi’nin ilçede bir ilk olarak düzenlediği matematik yarışması sınavında ter döktü.
Elbistan Fen Lisesi, YGS’ye hazırlanan öğrencilerin bilgilerini test etmesi ve sınav stresini yenmeleri amacıyla ilçedeki 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak matematik yarışması sınavı düzenledi. Birebir YGS formatında okul öğretmenleri tarafından hazırlanan soruların yer aldığı sınava yaklaşık 300 öğrenci katıldı. Sınav sonunda dereceye giren öğrencilere, para ödülünün yanı sıra başarı belgesi ve plaket verilecek.
Elbistan Fen Lisesi Müdürü Mikail Şahin, 8.sınıf öğrencilerinin geleceklerini etkileyecek olan YGS’ye daha iyi hazırlanmaları ve sınav stresinden kurtulmalarını sağlamayı amaçladıklarını söyledi.
Böyle bir yarışmanın Elbistan’da ilk kez kendi okulları tarafından düzenlendiğini belirten Şahin, “Elbistan Fen Lisesi olarak bu yıl ilki yaptık. İlçemizdeki 8.sınıf öğrencilerine yönelik olarak matematik yarışma sınavı düzenledik. Yarışmaya başvurularımızı online olarak aldık. Çevreci bir sıva yapmak için de başvurularımızı, sınav duyurularını ve sonuç açıklama işlemlerini online olarak gerçekleştirdik. LGS, 8.sınıf öğrencilerimizin önünde geleceklerini etkileyecek en büyük aşamalardan biri. Biz de Elbistan’ımızdaki 8.sınıf öğrencilerimizin bu önemli sınav öncesinde stres atabilmeleri ve heyecanlarını yenebilmeleri için böyle bir organizasyon yaptık. Elbistan’da ilk defa yapılan bir sınav. Daha önce de yaptığımız ilklere ek olarak böyle bir ilki Elbistan Fen Lisesi gerçekleştirdi” dedi.
Soruların tamamının LGS’de çıkması muhtemel olanlara eşdeğer şekilde hazırlandığını vurgulayan okul müdürü Mikail Şahin, “Sorularımızın tamamı, kendi öğretmenlerimiz tarafından özgün olarak hazırlandı. Birebir LGS formatında ve eşdeğer sorulardan oluşan bir sınav yaptık. Sınav sonrasında ilk 3 dereceyi elde eden öğrencilerimize para ödülü, başarı belgesi ve plaket verilecek. Ayrıca öğrencilerimizin okullarına da plaket ve başarı belgesi takdim edilecek. Katılan tüm öğrencilerimize öncelikle LGS olmak üzere bundan sonraki eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz. Elbistan’ın en prestijli okulu ve tek fen lisesi olarak geleceğimiz dediğimiz çocuklarımızın ve gençlerimizin daha iyi bir eğitim almaları için bizlerin de bir nebze olsun katkısı olduysa ne mutlu bize. Sınavın, soruların hazırlanmasında organizasyonunda tüm okul yöneticisi ve öğretmen arkadaşlarımla bir ekip halinde çalıştık. Hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Tamamen fedakarlıkla çalıştılar ve büyük emek verdiler. Talep ve katılım yoğun bir şekilde gerçekleşti. İnşallah gelecek yıllarda da devamını sağlayarak geleneksel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.
Sınava katılan öğrenciler de Elbistan Fen Lisesi yönetimi ve öğretmenlerine teşekkür ettiler.

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