Kahramanmaraş'ta suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta polis tarafından suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde yapılan aramada çek, senet ve uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurup uyuşturucu madde ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri, 4 Kasım 2019'da başlattığı çalışma ile takibe aldı. 4 ay süren takip sonunda ekipler cuma günü 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında kadınların da olduğu 9 kişinin gözaltına alındığı operasyonda adreslerde arama yapan polis; çek, senet, fişek ve uyuşturucu ele geçirdi. Emniyete götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından sorgulandıktan sonra mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3'ü uyuşturucu madde satmak ve suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suçlarından tutuklandı. 6 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-10 18:37:30



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