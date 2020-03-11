60 yıldır bakırcılık mesleğiyle uğraşıyor

Kahramanmaraş’ta 68 yaşındaki Ahmet Uğurlu, 8 yaşında başladığı bakırcılık mesleğine ilerlemiş yaşına rağmen devam ediyor.

Demirciler çarşısında bakırcılık mesleğini sürdürmeye çalışan 3 çocuk babası Ahmet Uğurlu, bakır işleme sanatına abisinin yanında başladığını ve 60 yıldır da bu mesleğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Gözünü bu meslekte açtığını dile getiren Uğurlu, “Bakırcılık mesleğimde 60 yılımı tamamladım. Bakır ile doğup büyüdüm. Ürünleri yapmak sadece yarım saatimi alıyor. Emek olmadan ortaya güzel ürünler çıkaramazsınız. Şimdilerde işlerimiz çok düştü ama yine de bu mesleğimi bırakmak istemiyorum. Her şeye rağmen bu mesleği devam ettireceğim” dedi.

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