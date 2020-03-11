Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı

DHA

Kargolardan kaçak cep telefonu çıktı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a gönderilen kargolardan 327 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonunda İstanbul'dan Kahramanmaraş'a cep telefonu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, kargo paketlerini yaptıkları 2 ayrı operasyonda ele geçirdi. Paketlerden 327 kaçak cep telefonu çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-11 20:47:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çamura saplanan iki ineği itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Çamura saplanan iki ineği itfaiye kurtardı
Kahramanmaraş'ta fotokapanla vaşak görüntülendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta fotokapanla vaşak görüntülendi
Kızının altınlarını dolandırıcılara götürürken polis engelledi
YEREL HABERLER Kızının altınlarını dolandırıcılara götürürken polis ...
Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara kaptırmaktan polis kurtardı Alaettin Kaba: "Yolda iken polis önümü kesti. O anda dolandırıldığı anladım"
YEREL HABERLER Nişanlanan kızının altınlarını dolandırıcılara ...
Kahramanmaraş’ta ezanı güzel okuma yarışması Tarihi Ulu Cami'de düzenlenen ‘Genç Bilaller Ezanı Güzel Okuma Yarışması’ 5. bölge finali Kahramanmaraş’ta düzenlendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta ezanı güzel okuma yarışması Tarihi ...
Okullarda korona virüs önlemi Kahramanmaraş'taki okullar dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Okullarda korona virüs önlemi Kahramanmaraş'taki ...
Gönüllüler hastaları ziyaret ederek moral verdiler
YEREL HABERLER Gönüllüler hastaları ziyaret ederek moral verdiler
60 yıldır bakırcılık mesleğiyle uğraşıyor
YEREL HABERLER 60 yıldır bakırcılık mesleğiyle uğraşıyor
Kahramanmaraş'ta suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta suç örgütüne operasyon: 3 tutuklama
Gezmek için otomobil çalan 4 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gezmek için otomobil çalan 4 kişi yakalandı
Gezmek için otomobil çalmışlar
YEREL HABERLER Gezmek için otomobil çalmışlar
Hırsızlık operasyonunda 12 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlık operasyonunda 12 kişi tutuklandı
Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma tatbikatı Kahramanmaraş’ta Jandarma Arama Kurtarma timleri kayak merkezinde mahsur kalanları gerçeğini aratmayan tatbikatla kurtardı
YEREL HABERLER Jandarmadan kayak merkezinde kurtarma ...
Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama
YEREL HABERLER Fuhuş ve uyuşturucu çetesine 3 tutuklama
Elbistan Belediyesi ‘çöp taksi’ hizmeti başlattı
YEREL HABERLER Elbistan Belediyesi ‘çöp taksi’ hizmeti başlattı
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi oldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokak kedileri ev sahibi ...
Gönüllü gençler yetimler el ele
YEREL HABERLER Gönüllü gençler yetimler el ele
Sokak kedileri için sıcak yuva Büyükşehir belediyesinin kendi atölyelerinde üretilen kedi evleri, sokak kedilerini kışın soğuktan yazın sıcaktan koruyacak
YEREL HABERLER Sokak kedileri için sıcak yuva Büyükşehir ...
Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta fuhuş ve uyuşturucu operasyonu: 3 ...
Elbistan’da İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması
YEREL HABERLER Elbistan’da İstiklal Marşı’nı güzel okuma yarışması
Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı
YEREL HABERLER Elbistan Fen Lisesi’nden matematik yarışması sınavı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X