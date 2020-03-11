Çamura saplanan iki ineği itfaiye kurtardı

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Kahramanmaraş’ta çamura saplanan iki inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesi Navruzlu Mahallesinde iki inek bölgedeki çamurluk alana saplandı. İnekleri saplandığı yerden çıkaramayan sahipleri ve çevredekiler, durumu Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, boyunlarına kadar çamura saplanan iki ineği uzun uğraşlar sorası bulundukları çamurluk alandan çıkardı. Sağlık durumları iyi olan inekler sahibine teslim edildi.

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