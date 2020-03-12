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Kahramanmaraş'ta okullar dezenfekte ediliyor

DHA

Kahramanmaraş'ta okullar dezenfekte ediliyor


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta resmi ve özel tüm okullar İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından koronavirüse karşı dezenfekte ediliyor. Ayrıca tedbir kapsamında bugün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı ertelendi.
Türkiye'de koronavirüs vasının görülmesiyle alınan tedbirler de artırıldı. Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelindeki tüm okullarda dezenfekte çalışmaları başlatıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz, çalışmalar kapsamında resmi ve özel anaokulu, ilk, orta ve liselerden oluşan 1050 okulun dezenfekte edileceğini söyledi. Yılmaz, koronavirüsle mücadele konusunda Bakanlığın belirlediği program dahilinde okullarda dezenfekte çalışması başlatıldığını belirterek, şöyle konuştu:
"Program dahilinde Kahramanmaraş'ımızdaki 11 ilçemizde resmi ve özel tüm okulların tamamında dezenfekte çalışmalarını hafta başı itibariyle başlatmıştık. Her gün bir program dahilinde hem yerel imkanlar, hem kamu imkanları hem de belediyelerimiz ve diğer kamu kuruşlarının katkılarıyla okullarımızı dezenfekte ediyoruz. Özellikle bu işi takip etmek üzere İl Milli Eğitim Müdürü yardımcımız başkanlığında bir komisyon oluşturduk. Komisyonumuz 7/24 okullarımızı, özellikle okullarımızın akşam üstü tatile girdiği andan itibaren geç saate kadar okullarımızın dezenfekte çalışmalarını takip ediyor. Zannediyorum 1-2 gün içerisinde tüm okullarımızın dezenfekte çalışmalarını tamamlamış olacağız. Özellikle öğrencilerimizin yoğun bir şekilde kullandığı musluklar, kapı kolları ve metala bulaşıp daha kalıcı olduğu için metal alanlar başta olmak üzere ilgili yerlerin temizlik işleri düzenli bir şekilde yapılıyor. İnşallah bir sıkıntı oluşmayacak diye ümit ve temenni ediyoruz. Sadece okulun dezenfekte edilmesi yetmiyor, öğretmen, öğrenci ve velilerimizin sürekli ellerini yıkaması, hijyene dikkat etmeleri gerekiyor." 
Okulların dezenfekte edilmesinde kimyasal madde tedarik edilmesi konusunda katkı sağlayan Mustafa Uludağ ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 3 okulu ücretsiz olarak her hafta dezenfekte edeceğini söyledi. Uludağ, "Dezenfektasyon olarak çamaşır suyunun hammaddesi olan sodyum klorür sıkıyoruz. Ayrıca firmamıza ait ozon cihazı ile de kapalı alanların içerisine ozon veriyoruz 10'ar dakika. Daha sonra da genel temizlik yapılıp havalandırmaya bırakıyoruz. Böylece yavrularımızı bu virüsten biraz daha korumuş oluyoruz" dedi.
PROGRAMLAR İPTAL EDLİYOR
Öte yandan bugün yapılması planlanan İstiklal Marşı'nın kabulünün yıldönümü programı da ertelendi. Konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Sağlık tedbirleri nedeni ile tüm salon programları ileri bir tarihe ertelenmiş ve dolayısıyla yarınki (Perşembe) yapılacak olan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı da ileri bir tarihe ertelenmiştir."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-12 02:15:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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