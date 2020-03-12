Kahramanmaraş’ta tefeci operasyonu

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Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde tefecilik yaptığı iddia edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir evde arama yaptı. Aramada, 8 adet senet ile 3 adet alacak verecek bilgilerinin yazılı olduğu not defteri ele geçirildi. Olayla ilgili O.G. adlı şahıs gözaltına alındı.

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