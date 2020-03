(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ Doç. Dr. Nazik Maraş paçasının koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir karşılık yok

Doç. Dr. Nazik: Maraş paçasının koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir karşılık yok

KAHRAMANMARAŞ Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve KSÜ Koronavirüs Koordinasyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçasının içerdiği protein, yağ, tuz gibi mineraller nedeniyle sağlıklı bir yiyecek olduğunu belirterek, "Ama 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda" dedi.

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay'ın 5 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta gittiği paçacıda, "Kelle paça süper bir besindir. O kadar süperdir ki, koronavirüsünü önler" sözleri, Türkiye'de ilk vakanın görülmesinin ardından yeniden gündeme geldi. Canan Karatay'ı iş yerinde ağırlayan paça ustası Erdoğan Sünbül ise Maraş paçasının birçok hastalığa iyi geldiğini belirtti.

Son olarak Hollanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Erik Weststrate de koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında kelle paça içtiğini sosyal medya hesabından paylaştı.

'İÇMEYENLERİN KORONAVİRÜS OLACAĞI GİBİ BİR ALGININ OLUŞMAMASI GEREKİYOR'

KSÜ Koronavirüs Koordinasyon Grubu Başkanı Doç. Dr. Selçuk Nazik, Maraş paçası ile ilgili kendisine çok soru geldiğini söyledi. Paçanın sağlıklı bir besin olduğunu belirten Nazik, şimdiye kadar koronavirüsü önlediğine dair bilimsel bir çalışma olmadığını söyledi. Nazik, "Maraş paçası içerisinde protein, yağ, tuz gibi çeşitli minareleri içeren bir yiyecek. 'Maraş paçasının içilmesi koronavirüsü önler' demenin bilimsel açıdan tam bir karşılığı yok şu anda. Çünkü ülkemizde tek bir vaka var, denenmiş, çalışılmış, yazılmış bir makale yok bu konuda. Ama sıcak yiyeceklerin tüketilmesi, bunun içerisinde paça da sayılabilir, çorba da sayılabilir. Sağlıklı beslenme koronavirüsten bizi sağlık immünitemizi (bağışıklık) geliştirmesi anlamında sağlıklı olmamızı sağlar. Bununla beraber sıvı almamız, güzel uyumamız, temel anlamda bakacaksak sağlıklı olabilmek için gereken her şey güzel yiyecekleri yiyebilmek, zamanında beslenmek diyebiliriz. Paça bunun bir parçası olabilir, ama Maraş paçası içmeyenlerin koronavirüs olacağı gibi bir algının da oluşmaması gerekiyor" diye konuştu.

'ŞU ANDA 100 KİŞİDEN 3'Ü ÖLÜYOR'

Koronavirüste 1 kişiden ortalama 2 ya da 3 kişiye bulaştığını belirten Nazik, şöyle devam etti:

"Ama en önemli olan şey şu. Bu hastalık; yakalanan kişilerin 100 kişiden 97'sinde iyileşerek düzeliyor. 100 kişiden 80 tanesine de hiç tedavi vermeden düzelebiliyor. Şu anda 100 kişiden sadece 3 kişi ölüyor. Yüzde 3'ün içerisine giren popülasyona baktığımızda özellikle 60 yaş üzerinde ek hastalığı olan kişiler. Kim bunlar? Tansiyon, şeker, kalp ve kronik akciğer hastalığı olanlar ya da immün sisteminde çökkünlük yaşayan kişiler. Bunlar kanser hastaları olabilir. Bunlar riskli grubu oluşturuyor. Ve bu kişiler yakalandığı zaman akciğerlerindeki solunum problemi daha da artıyor, bu şekilde ölümle sonuçlanabiliyor. Özellikle 60 yaş üzerinde ve ek hastalığı olan kişiler etkileniyor. 10 yaş altı çocuklarda ölüm bildirilmemiş, 20 yaş altı çocuklarda ise bin tane çocuktan 2 tanesinde ölümle karşı karşıya kalındığını biliyoruz. Bu anlamda kimsenin telaş etmesine gerek yok. Gerekli el hijyeni önlemlerini almamız, biz tokalaşmayı seven bir milletiz, tokalaşmadan bu dönem biraz uzak durmamız ve gerekli durumlarda sağlık otoritelerinin önerileri doğrultusunda gerekirse maske kullanımı önerilmekte, onun dışında şu an maske kullanılması önerilmiyor. Bu şekilde bir hastalık koronavirüs."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2020-03-12 16:03:06



