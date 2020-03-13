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Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik" Kahramanmaraş’ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş'ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.

Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik" Kahramanmaraş’ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş’ta bağ evlerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesi Gedemenli Mahallesi'nde bir bağ evine pencereden giren hırsızlar, evdeki 2 adet tüfek, 1 adet LCD TV, 1 adet bilgisayar monitörü, matkap seti gibi malzemeleri çalarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, bir araçtan yola çıkarak olayı aydınlattı. Olayla ilgili Yılmaz Y. (35) ve Duygu A. (34) yakalandı. Gözaltında suçunu itiraf eden Yılmaz Y.'nin, "Evi Duygu gösterdi. Bir bağ evi var, içinde altın var dedi. Araba ile gittik. Eve girip altın aradım, bulamayınca eşya çaldım" dediği öğrenildi.
Duygu A'nın ise olay yerine beraber gittiklerini, kendisinin eve girmediğini, evi göstermediğini söylediği öğrenildi. Polis ekipleri yaptığı çalışmada çalınan eşyaları bulup sahibine teslim edildi. Zanlılardan Yılmaz Y. sağlık kontrolü sonrası, “Ben yaptığıma pişman oldum, doğruları söyledim” dedi. Duygu A. ise, “Cinayet işledik ya ondan çekiyorsunuz. Kazma bağlarında işlediğim cinayeti çekseydiniz” diye konuştu. Bir gazetecinin "Birini mi öldürdün?" sorusu üzerine Duygu A., "Evet adam öldürdüm, öldürsem çekmezsiniz" dedi. Adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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