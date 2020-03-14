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Pazarcıların yeni sloganı, ‘Korona virüse birebir’ Pazarcı esnafı soğan, sarımsak, marul ve maydanoz gibi ürünlerini hastalıkların doğal ilacı diye satıyor

İHA

Kahramanmaraş'ta semt pazarı esnafları ürün satışlarını arttırmak için 'korona virüse birebir' diye bağırmaya başladı.

Pazarcıların yeni sloganı, ‘Korona virüse birebir’ Pazarcı esnafı soğan, sarımsak, marul ve maydanoz gibi ürünlerini hastalıkların doğal ilacı diye satıyor

Kahramanmaraş’ta semt pazarı esnafları ürün satışlarını arttırmak için ‘korona virüse birebir’ diye bağırmaya başladı.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeniyle herkes kendince önlem almaya devam ediyor. Kahramanmaraş’ta semt pazarlarındaki esnaflar da, ürünlerini satmak için sloganlarını değiştirdi. Pazar esnafı soğan, sarımsak, maydanoz ve marul gibi ürünlerini satarken, ‘Virüslere karşı antibiyotik, doğal ilaç, korona virüs önleyicisi’ diye bağırarak ürünlerini satmaya çalışıyor.
Onikişubat ilçesi Binevler Mahallesindeki sabit semt pazarında sebze satışı yapan Veli Başduran, “Burada sarımsak ve soğan satıyorum bu ürünler virüslere birebirdir. Bu ürünleri yiyen insanlar virüsten uzak kalır doğal antibiyotiktir. Yiyen insan şifasını buluyor. Doğal ilaç soğan ve sarımsak” diye konuştu.
Marul ve maydanoz gibi ürünlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Hamza Gök ise, “Ben ıspanak, tere, roka, marul gibi yeşillik ürünlerinden satıyorum. Bu ürünlerin tamamı korona virüse karşı önlem olarak yenilebilir. Bizde bu ürünleri satarken bu şekilde bağırıyoruz. Çünkü, ortalık bozuk ve alarmda şu anda bol bol yeşillik yememiz gerekiyor” diye konuştu.
Başka bir esnaf ise, “Ben de tirşik otunu satıyorum. Halk arasında ise Andırın doktoru olarak bilinir virüslere karşı birebir doğaldır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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