Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı

DHA

Kahramanmaraş'ta tarım arazileri sular altında kaldı, 15 ev boşaltıldı


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta etkili olan yağmurla birlikte karların erimesi sonucu Ceyhan Nehri taştı. Taşkın nedeniyle Afşin ilçesinin Kabaağaç ve Ortaklı mahallelerinde tarım arazileri su altında kaldı. Afşin Kaymakamlığı Ortaklı Mahallesinde tedbir amaçlı 15 evi su baskınlarına karşı boşalttı.
Elbistan'da dün etkili olan yağmurla birlikte dağlardaki karlar da eridi. Eriyen karların karıştığı Söğütlü Çayı'nın debisi yükseldi. Elbistan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, olası su taşkınlarının önüne geçmek için Çiçek, Tepebaşı, Esentepe ve Karaelbistan mahallerinde iş makineleriyle Söğütlü Çayı'ndaki setleri kaldırıp, geçiş köprülerinde birikerek suyun akışını engelleyen çöpleri temizledi. Aynı zamanda Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de çayın kenarına şerit çekti.
CEYHAN NEHRİ TAŞTI, ARAZİLER SULAR ALTINDA KALDI, 15 EV BOŞALTILDI
Söğütlü Çayı'nın Battal Köprüsü Mevkiinde karıştığı Ceyhan Nehri'nin de debisi yükseldi. Yağan yağmur ve eriyen karların da etkisiyle Ceyhan Nehri taştı ve Afşin'in Ortaklı ve Kabaağaç mahallelerinde tarım arazilerinin sular altında kalmasına neden oldu. Nehrinin debisini düşürmek için Kandil Barajı'nın kapakları açıldı. Nehrin debisi düşerken tedbir amaçlı 15 ev sel baskınlarına karşı boşalttı. Vatandaşlar geceyi geçirmek için akrabalarının evine gitti. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-15 00:57:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ömrünün 44 yılı terzilikle geçti
YEREL HABERLER Ömrünün 44 yılı terzilikle geçti
Pazarcıların yeni sloganı, ‘Korona virüse birebir’ Pazarcı esnafı soğan, sarımsak, marul ve maydanoz gibi ürünlerini hastalıkların doğal ilacı diye satıyor
YEREL HABERLER Pazarcıların yeni sloganı, ‘Korona virüse ...
"Maraş kelle paça" tescillendi Dondurmacılar, Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Erdal Kanbur, Maraş kelle paçasına coğrafi işaret almak için de başvuru yaptıklarını belirtti
YEREL HABERLER "Maraş kelle paça" tescillendi Dondurmacılar, ...
(Görüntülü) Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam ...
Kahramanmaraş’ta hayvan borsaları şap hastalığına karşı kapatıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta hayvan borsaları şap hastalığına ...
Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem çekmezsiniz
YEREL HABERLER Hırsızlıktan tutuklanan kadın: Adam öldürsem ...
Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi işledik" Kahramanmaraş’ta bağ evlerine girerek hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan biri kadın 2 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan tutuklanan kadın: "Cinayet mi ...
Kahramanmaraş’ın "Sıradışı" dergisi Yüzbaşıoğlu: "Amacımız Kahramanmaraş’ı güzel tanıtmak"
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ın "Sıradışı" dergisi Yüzbaşıoğlu: ...
Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı
YEREL HABERLER Pos tefeciliği yapmaktan tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kaçak nargile tütünü operasyonu
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak nargile tütünü operasyonu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X